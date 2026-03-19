El Kospi surcoreano baja casi un 3 % a la apertura por riesgos de suministro energético

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Seúl, 19 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía casi un 3 % a la apertura de este jueves, por los riesgos a interrupciones de suministro tras ataques contra instalaciones energéticas en el conflicto en Oriente Medio.

Pasada la primera media hora de negociación, el indicador se descendía un 2,73 % o 161,87 puntos, hasta los 5.763,16 enteros. El Kospi se disparó un 5,04 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 1,77 %, o 20,60 puntos, hasta las 1.143,78 unidades. EFE

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