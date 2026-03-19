El Kospi surcoreano baja un 2,73 % por riesgos de suministro energético

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Seúl, 19 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 2,73 % este jueves, por los riesgos de interrupciones de suministro tras ataques contra instalaciones energéticas en el conflicto en Oriente Medio.

El indicador descendió 161,81 puntos, hasta los 5.763,22 enteros. El Kospi se había disparado un 5,04 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdió un 1,79 %, o 20,90 puntos, hasta las 1.143,48 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana en la apertura parece responder a la subida de casi un 5 % del precio del barril de petróleo brent, hasta cerca de los 113 dólares, tras los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones gasistas iraníes.

También se produce después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera mantener los tipos de interés de referencia en el margen del 3,50 % y 3,75 %.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se desplomó un 3,84 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso del 4,07 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajó un 4,22 %, y su empresa hermana Kia disminuyó un 2,63 %.

La firma de baterías LG Energy Solution perdió un 3,26 % y la energética Doosan Enerbility se redujo un 0,93 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics tropezó un 2,52 % y Celltrion cayó un 3,58 %.

En defensa hubo resultado mixtos. LIG Nex1 subió un 1,89 %, pero el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries descendió un 2,01 %, y Hanwha Aerospace bajó un 1,08 %. EFE

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