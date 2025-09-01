El Kospi surcoreano cae un 1,35 % arrastrado por la debilidad en los semiconductores

2 minutos

Seúl, 1 sep (EFE).- La Bolsa de Seúl cerró este lunes con un retroceso del 1,35 % en su principal índice, el Kospi, presionada por la caída de los valores de semiconductores tras conocerse que la firma china Alibaba está probando un chip propio de inteligencia artificial (IA).

El índice de referencia Kospi perdió 43,08 puntos, hasta 3.142,93 unidades. Durante la jornada se negociaron 7,9 billones de wones (5.700 millones de dólares).

Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq retrocedió un 1,49 %, o 11,91 puntos, hasta 785,00 unidades.

El parqué surcoreano pareció reaccionar a la noticia de que Alibaba se encuentra probando un chip propio de inteligencia artificial, lo que provocó descensos de Nvidia en Nueva York y contagió a los fabricantes nacionales como SK hynix por la preocupación ante una mayor competitividad en el sector.

Los principales fabricantes de chips lideraron las pérdidas. Samsung Electronics cayó un 3,01 % y su competidor SK hynix se desplomó un 4,83 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution cedió un 0,85 %, mientras que la siderúrgica POSCO Holdings bajó un 1,58 %.

En el sector farmacéutico y biofarmacéutico, Samsung Biologics perdió un 0,50 % y Celltrion subió un 1,31 %.

Por otro lado, la compañía de defensa Hanwha Aerospace ganó un 3,62 %, mientras que el astillero Hanwha Ocean saltó un 3,93 %.

En el sector automotriz, Hyundai Motor avanzó un 0,23 % y su empresa hermana Kia un 0,66 %.

El won se depreció frente al dólar, que se cambiaba al cierre a 1.393,70 unidades, 3,60 más que en la víspera. EFE

rvb/mra/lab