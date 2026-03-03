El Kospi surcoreano cae un 1,38 % a la apertura tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán

2 minutos

Seúl, 3 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, abrió este martes con una caída del 1,38 % en su primera jornada bursátil tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior respuesta de la nación persa a los bombardeos.

El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, se dejó 86,07 puntos, hasta los 6.158,06 enteros, transcurridos los primeros veinte minutos de negociación.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registró también un declive del 1,43 % o 17,04 puntos, hasta las 1.175,74 unidades.

Cerrado el lunes por ser festivo en el país asiático, el parqué surcoreano se vio afectado por la incertidumbre en Oriente Medio y el alza de los precios del petróleo tras el operativo conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán que acabó el pasado fin de semana con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Corea del Sur afirmó que está trabajando para garantizar su seguridad energética, ya que importa la gran mayoría de su petróleo crudo y de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, y un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió el lunes de que no dejarán pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz.

En el sector automotriz, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, cayó a la apertura un 5,19 % mientras su filial Kia bajaba un 6,76 %.

El fabricante de semiconductores Samsung Electronics, valor de referencia local, descendió un 3,93 %, y su principal competidor, SK Hynix, se dejó un 3,86 %.

LG Electronics, una de las mayores firmas de electrónica, se desplomó un 3,86 %; y la constructora de centrales nucleares Doosan Enerbility caía un 2,92 %.

La firma de defensa Hanwha Aerospace de disparó un 15,74 %, mientras que el astillero Hanwha Ocean crecía un 5,10 % y su competidor Hd Hyundai Heavy Industries un 2,49 %. EFE

cor-daa/rrt