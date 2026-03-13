El Kospi surcoreano cae un 1,72 % ante escalada del precio del crudo por tensión en Ormuz

Seúl, 13 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 1,72 % este viernes, ante la incertidumbre por el alza en los precios del petróleo después de que Irán ordenara mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, que está afectando al suministro global.

El indicador bajó 96,01 puntos, hasta las 5.487,24 unidades, siguiendo la línea de la sesión anterior, en la que también cerró en rojo, al bajar un 0,48 %.

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, creció un 0,4 %, o 4,56 puntos, hasta las 1.152,96 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, descendió un 2,34 %, mientras su principal competidor, SK Hynix, bajó un 2,15 %. El fabricante de baterías LG Energy Solution cayó un 3,91 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor y su empresa hermana Kia bajaron un 0,77 % y un 1,62 %, respectivamente.

Por otro lado, la firma del sector de defensa Hanwha Aerospace registró subidas, al avanzar un 1,57 %, y la energética Doosan Enerbility subió un 2,9 %. EFE

