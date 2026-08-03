El Kospi surcoreano cae un 4,68 % al abrir tras el repunte récord de la sesión del viernes

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Tokio, 3 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía un 4,68 % en la apertura de la sesión de este lunes, lastrado por la recogida de beneficios de los inversores tras un avance récord del 17,91 % en la jornada del viernes.

Transcurridos los primeros cuarenta minutos de negociación, el indicador bajaba 308,85 puntos, hasta los 6.286,6 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía sin embargo un 1,11 %, u 8,02 puntos, hasta las 727,78 unidades.

El parqué surcoreano se vio lastrado por una intensa toma de ganancias tras el repunte histórico del viernes, cuando el indicador subió 1.001,89 puntos y recuperó la cota de las 6.000 unidades, así como por las persistentes dudas sobre la rentabilidad de las empresas de semiconductores e inteligencia artificial (IA).

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, caía un 8,19 %, mientras que por su parte el gigante del sector SK hynix bajaba un 7,39 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, hacía lo propio con un 6,85 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor subían un 0,39 %, mientras que su empresa hermana Kia retrocedía un 2,5 %.

En el sector de la defensa, HD Hyundai Heavy bajaba un 1,35 %, Hanwha Aerospace un 0,44 % y Korea Aerospace un 4,16 %. La energética Doosan Enerbility caía un 1,04 % y el principal fabricante de baterías, LG Energy Solution, restaba un 4,73 %.

Las compañías de construcción naval HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean caían por su parte un 1,66 % y un 3,17 %, respectivamente. EFE

daa/rrt