El Kospi surcoreano cae un 4 % en la apertura por pérdidas en el sector tecnológico

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Tokio, 6 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía por encima del 4 % en la apertura de la sesión de este jueves, lastrado por las pérdidas en el sector tecnológico y a pesar del optimismo por un posible acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador descendía un 4,19 %, o 276,41 puntos, hasta los 6.321,85 puntos. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedía un 1,26 %, o 10,08 puntos, hasta las 789,51 unidades.

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, se dejaba un 3,76 %, mientras que el gigante del sector SK hynix se hundía un 7,19 %.

Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, caía un 3,59 %. La firma de inversión en tecnología SK Square se hundía más de un 10 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor bajaban un 0,99 %, mientras que su empresa hermana Kia se incrementaban un 0,83 %.

En el sector de la defensa, HD Hyundai Heavy descendía un 0,59 % y Hanwha Aerospace se incrementaba un 1,23 %. EFE

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