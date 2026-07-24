El Kospi surcoreano cae un 5,72 % tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles

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Seúl, 24 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 5,72 % al cierre este viernes, después del anuncio de nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, contra decenas de socios comerciales, incluido Corea del Sur.

El indicador cayó 406,27 puntos, hasta los 6.690,62 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 5,32 %, o 42,06 puntos, hasta las 748,22 unidades.

La caída del parqué surcoreano, que sigue al cierre en rojo de Wall Street, tuvo lugar tras una nueva noche de ataques de Estados Unidos contra supuestos objetivos militares iraníes, y en respuesta al anuncio de Washington de un nuevo paquete de gravámenes de entre el 10 y el 12,5 % que ha entrado en vigor este viernes, en el marco de su guerra comercial.

En el sector de los semiconductores, el gigante Samsung Electronics, valor de referencia local, cayó un 7,59 %, mientras que su rival SK hynix bajó por su parte un 8,34 %.

Las caídas se extendieron también al sector automovilístico, con el fabricante Hyundai tropezando un 7,18 %, mientras que su empresa hermana Kia se desplomó un 12,88 %.

En el sector de la defensa, HD Hyundai Heavy cayó un 2,51 %, contrariamente a Hanwha Aerospace, que subió un 2,19 %, y a LIG Defense & Aerospace, que escaló un 3,53 %. EFE

cor-daa/pagb