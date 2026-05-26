El Kospi surcoreano crece casi un 2,5% pese a reportes de nuevos ataques de EE.UU. a Irán

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Seúl, 26 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, crecía casi un 2,5 % en la apertura de este martes, poco después de que Washington realizara «ataques en defensa propia» en el sur de Irán, según medios estadounidenses, en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

Tras la primera media hora de operaciones, el indicador aumentaba un 2,49 %, ó 195,07 puntos, hasta los 8.042,78 enteros. En la sesión previa, el Kospi se elevó un 0,41 %.

Por su parte, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, saltaba un 3,37 %, ó 39,11 puntos, hasta los 1.200,24 enteros.

La subida del parqué surcoreano se produce pese a que, poco antes de la apertura, medios de Estados Unidos informaran de que Washington había atacado sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

Las acciones del fabricante de chips Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización del mercado coreano, subían poco más del 2 % en la apertura, a un día de que termine la votación para aprobar un pacto salarial y evitar una huelga masiva.

Su principal rival, SK hynix, registraba un considerable aumento del 4 %, mientras que, en el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor se elevaba casi un 2,5 %, y su empresa hermana Kia crecía apenas por debajo del 1 %. EFE

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