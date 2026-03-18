El Kospi surcoreano crece más del 2 % a la apertura pese a repunte del precio del crudo

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Seúl, 18 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, aumentaba más del 2 % a la apertura de este miércoles, pese al repunte del precio del crudo, en medio de la volatilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio.

A los cinco minutos de negociación, el indicador se elevaba un 2,36 % o 133,36 puntos, hasta los 5.773,84 enteros. El Kospi creció un 1,63 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también subía un 1,62 %, o 18,41 puntos, hasta las 1.155,35 unidades.

El crecimiento en la apertura del parqué surcoreano se genera en medio del repunte del barril de petróleo brent, que superó los 103 dólares, después de que perdiera fuerza la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear una coalición internacional que escolte a petroleros frente a los ataques en el estratégico estrecho de Ormuz.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, subía por encima del 3 % a la apertura.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor crecía por encima del 2 %, y su empresa hermana Kia registraba un aumento del mismo nivel. EFE

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