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El Kospi surcoreano repunta más de un 2 % en la apertura, pese a dudas sobre paz en Irán

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Seúl, 29 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntaba más de un 2 % en la apertura de este viernes, gracias al empuje de las compañías tecnológicas y pese a la incertidumbre sobre si Irán y Estados Unidos firmarán pronto un acuerdo de paz.

Tras veinte minutos de operaciones, el indicador subía el 2,33 %, o 190,39 puntos, hasta los 8.375,68 enteros, tras caer el 0,53 % en la sesión previa.

Por otro lado, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, caía el 2,68 %, o 29,62 puntos, hasta las 1.074,74 unidades.

El repunte de la Bolsa surcoreana se produce después de las declaraciones del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien dijo en la víspera que Washington y Teherán continúan sin saber «cuándo -o si- se firmará» el memorando de entendimiento de paz anunciado por EE.UU.

Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización del mercado surcoreano, se elevaba casi un 5 % en la apertura, mientras que su rival SK hynix crecía alrededor de un 3 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor saltaba cerca del 6,5 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio al subir casi un 4 %. EFE

rvb/daa/jrg

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