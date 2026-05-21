El Kospi surcoreano repunta más del 5 % en la apertura tras suspensión del paro en Samsung

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Seúl, 21 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó más del 5 % en la apertura de este jueves, después de que en la noche anterior Samsung Electronics y su principal sindicato alcanzaran un acuerdo salarial a última hora, antes del inicio de una huelga de 18 días.

El indicador crecía en la primera media hora de negociación un 5,33 %, ó 383,95 puntos, hasta las 7.592,90 unidades. En la sesión anterior, el Kospi bajó un 0,86 %. Por su parte, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 4,99 %, ó 52,75 puntos, hasta los 1.108,82 enteros.

Poco después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de compra, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran alzas superiores al 5 %. EFE

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