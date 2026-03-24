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El Kospi surcoreano repunta un 2,74 % tras la prórroga de Washington a Irán

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Seúl, 24 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 2,74 % este martes, después de que Washington anunciara una prórroga de cinco días en us ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

El indicador cayó 148,17 puntos, hasta situarse en 5.553,92 unidades. En lunes se hundió casi un 6,5 %, en medio de la drástica volatilidad en los mercados desde el estallido del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganó un 2,24 %, o 24,55 puntos, hasta las 1.121,44 unidades.

El crecimiento del parqué surcoreano se produce después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el aplazamiento de ataques y su afirmación de que mantiene negociaciones con Irán, lo que Teherán niega.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, subió un 1,83 %, y su principal competidor, SK Hynix, hizo lo propio con un aumento del 5,68 %.

En defensa, el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries se elevó un 3,77 %, y Hanwha Aerospace creció un 4,46 %. EFE

rvb/jdg/lab

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