El Kospi surcoreano repunta un 9,63 % tras su desplome histórico por Oriente Medio

Seúl, 5 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 9,63 % este jueves, después de registrar ayer una caída histórica de más del 12 % por la guerra en Oriente Medio y su posible impacto en los precios de la energía.

El indicador sumó 490,36 puntos, hasta ubicarse en 5.583,9 unidades, en una jornada en la que el operador de la Bolsa surcoreana tuvo que pausar la negociación de futuros durante cinco minutos por la repentina subida.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se disparó además un 14,1 % o 137,97 puntos, hasta las 1.116,41 unidades. EFE

