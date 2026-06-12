El Kospi surcoreano salta casi un 7 % a la apertura tras potencial pacto de Irán y EE.UU.

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Seúl, 12 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó casi un 7 % en la apertura de este viernes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara haber conseguido un «gran» pacto con Irán, aunque Teherán dice que todavía no hay «conclusión final».

En los primeros diez minutos de operaciones, el indicador crecía un 6,67 %, o 8.281,48 puntos, hasta los 8.281,48 enteros. El Kospi subió un 0,43 % en la sesión previa.

El operador del parqué surcoreano, KRX, activó un ‘sidecar’ de compra, que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando el índice de futuros Kospi 200 registra subidas mayores al 5 % durante más de un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se elevaba un 3,27 %, o 32,59 puntos, hasta las 1.029,52 unidades.

La subida del parqué surcoreano sucede después de que Trump anunciara haber llegado a un «gran acuerdo» con Irán y apuntara a que el pacto se podría firmar en Europa en los próximos días.

Sin embargo, en declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, criticó los comentarios de Trump como «especulaciones», aunque reconoció que «la mayoría del texto estaba finalizado».

El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics saltaba poco más del 9 %, y su rival SK hynix hacía lo propio con una subida en torno al 8,5 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor y su empresa hermana Kia ostentaban crecimientos aproximados del 5 % y 4 %, respectivamente. EFE

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