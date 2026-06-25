El Kospi surcoreano salta más del 5 % por tecnológicas y resultados de Micron

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Seúl, 25 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, saltaba más del 5 % en la apertura de este jueves, en medio de sendas subidas en el sector tecnológico impulsadas por el optimismo de los resultados trimestrales del fabricante de chips estadounidense Micron.

Tras casi dos horas de operaciones, el indicador crecía un 5,23 %, o 433,33 puntos, hasta los 8.914,35 enteros. El Kospi cerró en la sesión previa con una subida de más del 3 %.

Poco después de la apertura, el operador del parqué surcoreano, KRX, activó un ‘sidecar’ de compra, que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando el índice de futuros Kospi 200 registra subidas mayores al 5 % durante más de un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, por otro lado, bajaba un 0,54 %, o 4,93 puntos, hasta las 904,38 unidades.

Los inversores parecen haber reaccionado a los resultados trimestrales de Micron, publicados tras el cierre mixto de Wall Street, que superaron las expectativas y aliviaron las preocupaciones por un burbuja en el sector de inteligencia artificial.

El gigante surcoreano de los chips de memoria y valor de referencia Samsung Electronics se disparaba un 6,02 %, mientras su rival SK hynix, que el lunes y martes superó a Samsung por primera vez en capitalización bursátil ordinaria, ostentaba una subida del 8,68 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba un 0,20 %, aunque su empresa hermana Kia aumentaba un 1,22 %. EFE

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