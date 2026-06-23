El Kospi surcoreano se desploma casi un 5 % siguiendo las caídas de tecnológicas en EE.UU.

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Seúl, 23 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomaba casi un 5 % en la media sesión de este martes, obligando al operador a pausar brevemente las operaciones, lastrado por la caída de las tecnológicas de Wall Street la víspera.

Tras unas cuatro horas de operaciones, el indicador caía 452,82 puntos, hasta situarse en 8.661,73 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se desplomaba por su parte un 5,21 %, o 50,43 puntos, hasta los 917,97 enteros.

El operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de compra en el Kosdaq debido a las fluctuaciones en el precio de los futuros, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran caídas superiores al 5 %.

La caída del parqué surcoreano sigue al descenso la víspera en Wall Street de empresas del sector tecnológico como SpaceX (-16 %), Alphabet (-5 %) y Amazon (-4,75 %), entre otras.

Este desplome en Wall Street venció en Seúl al optimismo sobre las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos, después de que Teherán afirmara este martes que pasarán a la siguiente fase con un comité de alto nivel.

El fabricante de chips SK hynix, que el lunes logró destronar a Samsung Electronics en capitalización bursátil por primera vez, sin tomar en cuenta las acciones preferentes, bajaba un 6,61 %.

El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics hacía lo propio con una caída del 4,67 %, entre las caídas de otras empresas como el fabricante de baterías LG Energy Solution (-3,5 %) o las navales Hanwha Ocean (-6,27 %) y HD Hyundai Heavy Industries (-5,03 %). EFE

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