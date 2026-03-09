El Kospi surcoreano se desploma casi un 7 % ante la incertidumbre por el conflicto en Irán

Seúl, 9 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía casi un 7 % a la apertura de este lunes, continuando su racha de volatilidad ante la incertidumbre causada por el conflicto en Oriente Medio que ha disparado los precios del crudo.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador caía 372,64 puntos, un 6,67 %, hasta los 5.212,23 enteros. A los diez minutos del inicio de sesión, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, tuvo que activar un ‘sidecar’ de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 5,43 %, o 62,74 puntos, hasta las 1.091,93 unidades. EFE

