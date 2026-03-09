El Kospi surcoreano se desploma casi un 7 % ante la incertidumbre por el conflicto en Irán

2 minutos

Seúl, 9 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía casi un 7 % a la apertura de este lunes, continuando su racha de volatilidad ante la incertidumbre causada por el conflicto en Oriente Medio que ha disparado los precios del crudo.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador caía 372,64 puntos, un 6,67 %, hasta los 5.212,23 enteros. A los diez minutos del inicio de sesión, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, tuvo que activar un ‘sidecar’ de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 5,43 %, o 62,74 puntos, hasta las 1.091,93 unidades.

La pronunciada volatilidad del parqué surcoreano se desató la semana pasada tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán. El Kospi registró el miércoles pasado la peor caída porcentual en su historia, aunque logró repuntar en las sesiones posteriores.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajaba un 8,66 %, y su rival SK Hynix también descendía en la misma magnitud.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor perdía un 9,76 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con un 8,92 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution disminuía un 5,3 % y la energética Doosan Enerbility un 2,55 %.

El gigante de la defensa Hanwha Aerospace bajaba alrededor del 1,62 %, el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries tropezaba un 6,11 %, y el astillero Hyundai Heavy Industries se reducía un 0,9 %. EFE

