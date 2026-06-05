El Kospi surcoreano se desploma por las tecnológicas y el operador pausa operaciones

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Seúl, 5 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa surcoreana, el Kospi, se desplomaba en la apertura de la sesión de este lunes alrededor del 6 %, obligando al operador a pausar brevemente las operaciones, debido a las caídas en el sector tecnológico en medio de la incertidumbre sobre Oriente Medio.

Transcurridos aproximadamente veinte minutos de la apertura de la sesión, el Kospi se dejaba un 5,97 %, o 515,79 puntos, hasta las 8.123,62 unidades.

El operador del parqué surcoreano, KRX, activó un ‘sidecar’ de compra, que suspende durante cinco minutos las compras programadas, después de que el índice de futuros Kospi 200 creciese durante más de un minuto por encima del 5 %, según recoge la agencia de noticias Yonhap.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 3,82 %, o 40,15 puntos, hasta los 1.009,58 enteros.

El desplome en la Bolsa de Seúl tuvo lugar después de que las principales bolsas estadounidenses cerraran con resultados mixtos, afectadas por las renovadas dudas sobre la sostenibilidad del ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).

El gigante de chips surcoreano Samsung Electronics se dejaba un 5,9 %, mientras su rival SK hynix caía un 7,75 %. Por su parte, la firma de inversión en IA SK Square se desplomaba un 8,3 %.

En defensa, el gigante Hanwha Aerospace descendía un 2,25 %. En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor registraba una caída del 5 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con un descenso del 3,47 %.

En construcción naval, por contra, HD Hyundai Heavy Industries subía un 2,46 %. EFE

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