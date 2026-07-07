El Kospi surcoreano se desploma un 5,3% a media sesión pese a previsión récord de Samsung

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Seúl, 7 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomaba un 5,3 % a media sesión de este martes, pese a que el fabricante de chips Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización, publicó unas previsiones récord para el segundo trimestre.

Poco más de dos horas después del inicio de operaciones, el indicador disminuía 426,50 puntos, hasta los 7.624,83 enteros. El Kospi bajó un 0,46 % en la sesión previa.

Pasando la primera hora desde la apertura, el operador de la Bolsa surcoreana tuvo que activar un ‘sidecar’ de venta en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 bajara más de un 5 % durante un minuto seguido.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, por su lado, perdía un 1,08 %, o 9,16 puntos, hasta las 837,91 unidades.

La caída de la Bolsa surcoreana se produce pese a que Samsung Electronics reportó este martes que prevé un beneficio operativo de alrededor de 89,4 billones de wones (unos 58.450 millones de dólares) para el período entre abril y junio de este año, con lo que superaría en un solo trimestre sus resultados anuales combinados entre 2023 y 2025.

Las acciones del gigante tecnológico, sin embargo, se hundían poco más del 7 % ante una aparente toma de beneficios, según la agencia local de noticias Yonhap.

Su rival SK hynix, proveedor clave de memorias HBM para NVIDIA, tropezaba casi un 6,5 %.

La firma de electrodomésticos LG Electronics también caía alrededor del 1 % pese a que también estima un beneficio operativo récord de 1,57 billones de wones (1.028 millones de dólares) en el segundo trimestre.

Por su parte, el fabricante de baterías LG Energy Solution se desplomaba un 7,62 % en línea con su pronóstico de una caída interanual del 77 % en su beneficio operativo entre abril y junio. EFE

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