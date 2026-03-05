El Kospi surcoreano se dispara más de un 11 % tras su desplome histórico por la guerra

Seúl, 5 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó este jueves más de un 11 % a la apertura, logrando recuperar parte de sus pérdidas tras registrar el miércoles la peor bajada porcentual de su historia por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador sumaba 581,22 puntos, un 11,41 %, hasta los 5.674,76 enteros, después de desplomarse ayer un 12,06 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, avanzaba además un 11,87 %, o 116,13 puntos, hasta las 1.094,57 unidades. EFE

