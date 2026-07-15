El Kospi surcoreano se dispara más de un 6,6 % a la apertura impulsado por Wall Street

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Seúl, 15 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparaba un 6,62 % a la apertura de la sesión de este miércoles, impulsado por el cierre en verde de Wall Street tras la caída de la inflación en Estados Unidos.

Alrededor de 15 minutos después del inicio de operaciones, el indicador ganaba 454,22 puntos, hasta los 7.311,05 enteros, recuperando la cota de los 7.000 puntos que alcanzó por primera vez a principios de mayo.

Alrededor de las 9:06 horas (00:06 GMT), el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX) activó un ‘sidecar’ de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 4,62 %, o 36,2 puntos, hasta las 820,18 unidades. EFE

La tendencia alcista en el parqué surcoreano tiene lugar después de que Wall Street cerrara en verde tras conocerse los datos de inflación estadounidense, ya que la tasa general cayó del 4,2 % de mayo al 3,5 % en junio.

La firma de inversión en tecnología SK Square se disparaba más del 13 %, mientras que el fabricante de chips SK hynix subía por encima del 9 %, y su principal rival, Samsung Electronics, alrededor del 6 %.

En defensa, LIG Defense & Aerospace subía un 7 %, Hanwha Aerospace un 5,73 %; y Korea Aerospace un 4 %, en medio de las renovadas tensiones en Oriente Medio, marcadas por el reciente intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor y de su empresa hermana Kia se alzaban un 4 y un 3,6 %, respectivamente. EFE

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