El Kospi surcoreano se dispara más del 4 % en la apertura por tecnológicas

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Seúl, 11 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó más del 4 % en la apertura por la buena racha de las tecnológicas y pese a las renovadas tensiones en Oriente Medio por el nuevo estancamiento en las negociaciones de paz entre Irán y Washington.

Cuarenta minutos después de la apertura, el indicador subía un 4,5 %, o 337,33 puntos en la apertura, hasta una cifra récord de 7.835,33 unidades. El Kospi se incrementó un 0,11 % en la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se elevaba un 0,91 %, o 11,03 puntos, hasta las 1.196,69 unidades.

El buen desempeño del parqué surcoreano se produce en medio de la buena racha de las tecnológicas por el auge del sector de inteligencia artificial.

El Kospi ha resistido también las renovadas tensiones entre EE.UU. e Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificará de «totalmente inaceptable» la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington.

El fabricante de chips Samsung Electronics, valor de referencia local, saltaba por encima del 6 % en la apertura, y su principal rival, SK hynix, aumentaba más del 10 %.

Los fabricante de vehículos Hyundai Motor crecía alrededor del 2 %, mientras que su empresa hermana Kia hacía lo propio con un incremento de casi el 6 %. EFE

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