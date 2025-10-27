El Kospi surcoreano se dispara un 2,57 % y supera los 4.000 puntos por primera vez

2 minutos

Seúl, 27 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,57 % y superó el umbral de 4.000 puntos por primera vez, gracias al optimismo hacia un nuevo acuerdo comercial entre Pekín y Washington tras meses de tensiones, durante la cumbre entre sus mandatarios este jueves en Corea del Sur.

El Kospi saltó 101,24 puntos, hasta situarse en 4.042,83 unidades. Se negociaron 20,04 billones de wones (14.000 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se elevó un 2,22 %, o 19,62 puntos, hasta 902,70 enteros.

La subida del Kospi se produce tras las declaraciones de Trump del viernes de que están «a punto de finalizar» un acuerdo comercial con China, tras sus recientes disputas comerciales, que incluyeron amenazas de aranceles del 100 % y gravámenes portuarios recíprocos, entre otros.

Trump tiene previsto reunirse el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, durante su visita al país asiático donde también se reunirán con Lee y asistirá a eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

La subida favorece el objetivo de la nueva Administración de Lee Jae-myung de alcanzar los 5.000 puntos durante su mandato. El índice surcoreano en general se ha mostrado en tendencia positiva desde septiembre del año pasado, cuando registraba 3.316,08 puntos.

El won se apreció frente al dólar, que se cambiaba al cierre a 1.431,70 unidades, 5,40 wones menos que en la sesión previa. EFE

rvb/daa/lab