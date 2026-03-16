El Kospi surcoreano se eleva un 1,14 % pese al encarecimiento del crudo

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Seúl, 16 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,14 % este lunes, pese al aumento de los precios del petróleo ante la incertidumbre sobre el suministro energético por la guerra contra Irán y su impacto en Oriente Medio.

El indicador creció 62,61 puntos, hasta las 5.549,85 unidades, tras caer casi un 2 % en la sesión previa.

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se redujo un 1,27 %, o 14,67 puntos, hasta las 1.138,29 unidades.

El repunte del Kospi se produce en medio del alza de los precios del crudo y las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a diversas naciones, incluidos Corea del Sur y Japón, para que envíen fuerzas militares al estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial, en medio del conflicto de Israel e Estados Unidos contra Irán.

Seúl, que importa alrededor del 70 % de su petróleo crudo y el 20 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, anunció este lunes planes para eliminar el límite que restringe la generación eléctrica con carbón y aumentar la utilización de la energía nuclear para reforzar el suministro energético.

Mientras, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,13 % este lunes, encadenando tres días consecutivos en rojo por el alza en los precios del petróleo. EFE

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