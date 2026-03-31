El Kospi surcoreano se hunde un 4,26 % tras las últimas amenazas de Trump a Irán

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Seúl, 31 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 4,26 % este martes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con «destruir» infraestructuras energéticas iraníes si no se alcanza pronto un acuerdo para detener el conflicto con Irán.

El indicador descendió 224,84 puntos, hasta los 5.052,46 enteros, en la que es ya su cuarta caída consecutiva. El Kospi ya había bajado un 2,97 % al cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, disminuyó por su parte un 4,94 %, o 54,66 puntos, hasta las 1.052,39 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se desplomó un 5,16 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hizo lo propio tropezando un 7,56 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor sufrió una reducción del 5,11 %, y su empresa hermana Kia registró una dismunición del 4,16 %.

En defensa, el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries se hundió un 5,18 %, Hanwha Aerospace perdió un 4,51 %, y LIG Nex 1 cayó un considerable 10,93 %.

La moneda local, el won, se depreció ante el dólar estadounidense, cotizando a 1.530,1 unidades por dólar, o 14,4 wones más que en el cierre de la sesión previa, llegando a su nivel más bajo en 17 años. EFE

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