El Kospi surcoreano sube cerca de un 6 % impulsado por tecnológicas y Wall Street

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Tokio, 22 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía cerca de un 6 % a la apertura de la sesión de este miércoles, impulsado por el sector tecnológico, especialmente de los semiconductores, y por el desempeño de Wall Street.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador subía un 5,9 %, o 398,33 puntos, hasta las 7.146,28 unidades.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), activó un ‘sidecar’ de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

El Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 4,29 %, o 32,35 puntos, hasta los 785,69 enteros.

La tendencia al alza del parqué surcoreano tiene lugar después de que Wall Street cerrara en verde la sesión del martes, apoyado por la subida del sector de semiconductores y a pesar de la situación en Oriente Medio, mientras Washington lleva a cabo una nueva ronda de ataques contra territorio iraní.

En el sector de los semiconductores, el gigante Samsung Electronics, valor de referencia local, subía un 5,79 %, mientras su rival SK hynix se alzaba un 8,55 %. La firma de inversión en tecnología SK Square se disparaba por encima del 10 %.

En automóviles, el fabricante Hyundai Motor crecía un 5,76 %, y su empresa hermana Kia registraba un incremento del 2,14 %.

En defensa, LIG Defense & Aerospace aumentaba un 2 %, Korea Aerospace, un 4,56 % y Hanwha Aerospace, un 0,33 %. EFE

pagb/jrh