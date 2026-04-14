El Kospi surcoreano sube un 2,6 % en la apertura ante señales de diálogo de EEUU e Irán

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Seúl, 14 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntaba más del 2,6 % en la apertura de este martes tras afirmaciones de Washington de que Irán está dispuesta a sostener una nueva serie de negociaciones para finalizar la guerra.

Tras la primera media hora de negociación, el indicador subía un 2,62 %, o 152,13 puntos, hasta situarse en 5.960,75 unidades. En la sesión previa, cerró con una caída del 0,86 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se elevaba un 1,88 %, o 20,70 puntos, hasta 1.120,54 enteros.

La subida del parqué surcoreano se produce después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán contactó a Washington para una nueva ronda de negociaciones de paz, después de los diálogos que terminaron sin acuerdo este fin de semana.

En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, crecía casi un 3 % en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, se disparaba por encima del 5 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor aumentaba alrededor del 2,5 % y su empresa hermana Kia hacía lo propio incrementando más del 1,5 %. EFE

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