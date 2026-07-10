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El Kospi surcoreano sube un 4,14% a media sesión previo a debut de SK hynix en Wall Street

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2 minutos

Seúl, 10 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía por encima del 4 % en la sesión de este viernes, impulsado por el sector tecnológico, a horas del histórico debut en Wall Street del fabricante de chips SK hynix, la segunda empresa de mayor capitalización en el mercado surcoreano.

A media sesión, el indicador se elevaba un 4,14 %, o 302,11 puntos, hasta situarse en 7.594,02 unidades. El Kospi alcanzó a subir un 0,62 % en la sesión previa.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, saltaba un 5,92 %, o 47 puntos, hasta los 841 enteros.

El buen desempeño del parqué surcoreano se produce antes de que SK hynix, proveedor clave de memorias HBM a NVIDIA, debute este viernes (hora de Nueva York) en el Nasdaq.

La empresa surcoreana dijo hoy que saldrá a la Bolsa estadounidense con una oferta de 40,02 billones de wones (unos 26.507 millones de dólares), que sería la mayor salida de una firma extranjera en Wall Street y la segunda más grande de la historia, solo por detrás del reciente debut de SpaceX.

SK hynix subía poco más del 2 % a media sesión en el parqué surcoreano, mientras su principal rival, Samsung Electronics, ostentaba un crecimiento de casi el 5 %, tras haber anunciado este martes unas previsiones de beneficios operativos récord para el segundo trimestre.

En el sector del automóvil, el fabricante Hyundai Motor y su empresa hermana Kia repuntaban casi un 5 %, tras caer alrededor del 3,5 % y 7,5 %, respectivamente, en la sesión previa. EFE

rvb/pagb/rrt

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