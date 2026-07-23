El Kospi surcoreano sube un 4 % en la apertura impulsado por el sector tecnológico

Compartir

1 minuto

Tokio, 23 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía alrededor del 4 % a la apertura de la sesión de este jueves, impulsadas por el reciente repunte del sector tecnológico, especialmente de los semiconductores, a pesar de las tensiones en Oriente Medio.

Transcurridas la primera hora de negociación, el indicador crecía un 4,04 %, o 274,37 puntos, hasta los 7.072,07 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 3,67 %, o 27,59 puntos, hasta las 778,68 unidades.

La tendencia al alza del parqué surcoreano tiene lugar después de que el gigante tecnológico estadounidense Alphabet, empresa matriz de Google, informara de que había ganado un 178 % más interanual, reafirmando la demanda de inteligencia artificial (IA).

En el sector de los semiconductores, el gigante Samsung Electronics, valor de referencia local, subía un 3,55 %, mientras que su rival SK hynix crecía un 4,54 %. La tecnológica Naver se disparaba alrededor del 7 %.

En defensa, LIG Defense & Aerospace se incrementaba un 4,8 %, Korea Aerospace, un 3,15 %, y Hanwha Aerospace un 1,23 %. EFE

pagb/gad