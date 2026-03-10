El Kospi surcoreano sube un 5,35 % entre optimismo en Wall Street y volatilidad por Irán

2 minutos

Seúl, 10 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 5,35 % este martes, entre el optimismo en Wall Street por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de un fin próximo a la guerra en Irán y la volatilidad asociada al conflicto en Oriente Medio.

El indicador sumó 280,72 puntos, hasta ubicarse en 5.532,59 unidades. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, repuntó además un 3,21 %, o 35,4 puntos, hasta las 1.137,68 unidades.

El repunte del parqué surcoreano, que ayer perdió casi un 6 % y el miércoles registró la peor caída porcentual de su historia, se produce después del cierre en verde de Wall Street la víspera siguiendo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la guerra contra Irán está «prácticamente terminada».

El conflicto ha disparado los precios del petróleo a nivel mundial, provocando que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, anunciara el lunes que las autoridades impondrán un límite al precio del combustible, una medida que no se aplicaba desde 1997.

El precio del barril de brent, tras dispararse en la víspera, cayó en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Oriente Medio.

En el sector de semiconductores, SK Hynix repuntó un 12,2 % este martes tras desplomarse un 9,52 % el lunes, mientras que el valor de referencia local, Samsung Electronicx, subió un 8,3 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor cerró con un alza del 3,55 %, mientras que su empresa hermana Kia hizo lo propio con un 4,95 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution también concluyó la jornada en verde, con un alza del 2,09 %, y la energética Doosan Enerbility cerró con una subida del 6,55 %.

El gigante de la defensa Hanwha Aerospace subió un 1,46 %, mientras que el astillero Hyundai Heavy Industries se recuperó un 1,22 % tras sus pérdidas de la víspera. EFE

rvb-daa/jdg/ah