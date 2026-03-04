El Kospi surcoreano sufre su peor caída histórica, del 12,06 %, ante tensión geopolítica

2 minutos

Seúl, 4 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó este miércoles un 12,06 %, su peor caída porcentual histórica, en medio del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre energética.

El indicador se redujo 698,37 puntos, hasta los 5.093,54 enteros. El récord previo había sido el declive del 12,02 % registrado el 12 de septiembre de 2001, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se hundió además un 14 % o 159,26 puntos, hasta las 978,44 unidades. Es también el mayor declive porcentual registrado en el indicador.

El operador de la Bolsa de Seúl suspendió este miércoles al mediodía, durante 20 minutos, la negociación bursátil cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

Sin embargo, sobre las 14:15 hora local (05:15 GMT), ya retomada la negociación, el índice registraba una caída superior al 9 %, mientras el Kosdaq se desplomaba casi un 12 %.

En el sector de semiconductores, el valor de referencia local, Samsung Electronics, tropezó un 11,74 %, y su principal competidor, SK Hynix, hizo lo propio con una bajada del 9,58 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor se desplomó un 15,8 %, y su empresa hermana Kia registró una pérdida del 14,04 %.

El astillero Hanwha Ocean, además, descendió un considerable 19,87 %, mientras la energética Doosan Enerbility se redujo un 16,82 %. La firma de defensa Hanwha Aerospace se dejó un 10,13 %.

El parqué surcoreano, que en la sesión previa se hundió más del 7 %, sigue en caída libre ante la creciente tensión en Oriente Medio, que ha desatado incertidumbre geopolítica y un repunte de los precios del crudo en parte por la interrupción de tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lugar de tránsito para petroleras y gasistas.

Ante este escenario, Corea del Sur señaló que está adoptando medidas para asegurar el suministro energético, dado que depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural licuado (GNL) procedentes de la región. EFE

rvb/jdg/alf

(foto)(vídeo)