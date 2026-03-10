El Kospi surcoreano supera el 5 % tras optimismo de Wall Street y volatilidad por Irán

Seúl, 10 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó más del 5 % a la apertura de este martes, después de que Wall Street cerrara en verde la víspera debido a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la guerra en Irán está «prácticamente terminada».

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador subía un 5,55 %, o 291,71 puntos, hasta los 5.543,58 enteros.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganaba un 3,40 %, o 37,45 puntos, hasta las 1.139,73 unidades.

El repunte, que ayer perdió casi un 6 % y el miércoles registró la peor caída de su historia, se produce después del cierre en verde de Wall Street la víspera siguiendo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la guerra contra Irán está «prácticamente terminada».

El conflicto ha disparado los precios del combustible a nivel mundial, provocando que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, anunciara el lunes que las autoridades impondrán un límite al precio del combustible, en una medida que no se aplicaba desde 1997.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, subía más del 8 %, tras sufrir una caída del 7,81 % en la sesión previa. Su competidor, SK Hynix repuntaba más del 10 %, tras desplomarse un 9,52 % el lunes.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor crecía por encima del 4 %, y su empresa hermana Kia también gozaba un aumento del mismo nivel. EFE

