El Kospi surcoreano supera la barrera de los 4.100 puntos aupado por Nvidia

2 minutos

Seúl, 31 oct (EFE).- El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 0,5 % este viernes y cerró por primera vez por encima de las 4.100 unidades, por el optimismo entre los inversores tras el anuncio de importantes acuerdos de la estadounidense Nvidia para suministrar chips de inteligencia artificial (IA) a empresas surcoreanas.

El Kospi cerró con un avance de 20,61 puntos, hasta situarse en 4.107,50 enteros, en una sesión en la que se movieron 20,8 billones de wones (unos 12.620 millones de euros).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, sumó un 1,07 % ó 9,56 puntos, hasta quedar en 900,42 unidades.

La plaza surcoreana abrió a la baja lastrada por la caída de los gigantes estadounidense de la tecnología Microsoft y Meta por la preocupación por los costes de invertir en IA.

Tras una sesión volátil, el Kospi logró remontar y terminar en récord tras el anuncio de los planes de Nvidia de desplegar hasta 260.000 unidades de procesamiento gráfico (GPU) en Corea del Sur en colaboración con el Gobierno y grandes empresas locales como Samsung Electronics y Hyundai para construir fábricas de IA a gran escala.

Los cierres fueron mixtos entre las empresas de gran capitalización.

El conglomerado Samsung Electronics subió un 3,27 % y el principal proveedor de internet del país asiático, Naver, escaló un 4,74 %.

En el sector automovilístico, la mayor firma automovilística surcoreana, Hyundai Motor, se disparó un 9,43 % y su filial Kia ganó un 3,18 %, a raíz de las informaciones sobre el proyecto de Nvidia.

Entre las empresas que cosecharon pérdidas estuvieron el segundo mayor fabricante de chips del país, SK hynix, que cayó un 1,58 %, y el fabricante de baterías LG Energy Solution, que perdió un 2,77 %.

La divisa local, el won, ganó 1,80 unidades frente al dólar estadounidense, que se intercambiaba en 1.424,70 wones al cierre de la sesión. EFE

rvb-mra/alf