El Kospi surcoreano supera los 8.000 puntos intradía con subida del 0,56 % a la apertura

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Seúl, 15 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, superó este viernes por primera vez la barrera de los 8.000 puntos intradía tras subir un 0,56 % a la apertura, gracias al auge continuado de las tecnológicas por el optimismo entorno a la inteligencia artificial (IA).

Tras la primera media hora de operaciones, el indicador aumentaba 44,66 puntos hasta un récord máximo de 8.026,07 unidades, mientras que el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, caía un 0,57 %, o 6,84 puntos, hasta 1.184,25 unidades.

El parqué surcoreano continuó viéndose reforzado a la apertura por el auge de las empresas de semiconductores, siguiendo el cierre de Wall Street en verde la víspera, cuando los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron la primera de sus reuniones en Pekín.

El indicador ha estado batiendo récords en los últimos meses por el auge de la industria de inteligencia artificial, pasando de los 2.700 puntos que anotaba cuando Lee Jae-Myung asumió la presidencia en junio de 2025 y rebasando con creces el objetivo de sobrepasar los 5.000 puntos del mandatario.

El fabricante de chips Samsung Electronics caía un 0,42 %, entre el fracaso de las negociaciones con los sindicatos que amenaza con una posible huelga a partir del 21 de este mes, mientras que su rival SK hynix se elevaba un 0,66 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor se incrementaba un 7,87 %, mientras que su empresa hermana Kia crecía casi un 2,36 %.

En construcción naval, Hanwha Ocean caía un 0,42 %, mientras HD Hyundai Heavy Industries subía a la apertura un 0,3 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics subía un 1,24 %, y Celltrion caía un 1,23 %. EFE

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