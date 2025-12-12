El Kremlin aceptaría un Donbás sin tropas de ningún bando, pero con guardia nacional rusa

1 minuto

Moscú, 12 dic (EFE).- El Kremlin se mostró hoy dispuesto a aceptar una retirada de las tropas rusas y ucranianas de todo el Donbás, donde la seguridad correspondería a las fuerzas de la Guardia Nacional rusa.

«Es muy posible que allí no haya directamente tropas, ni rusas ni ucranianas. Sí, pero habrá Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para garantizar el orden público», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en declaraciones al diario Kommersant durante una visita a Turkmenistán. EFE

mos/lab