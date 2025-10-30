El Kremlin aclara a Trump que Rusia no ha realizado ningún ensayo nuclear

Moscú, 30 oct (EFE).- El Kremlin aclaró hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia no ha realizado ningún ensayo nuclear, sino que simplemente ha probado dos sistemas de armamento de nueva generación con propulsión atómica.

«Esto no puede interpretarse de ninguna forma como un ensayo nuclear», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que Moscú informó a la Casa Blanca sobre los lanzamientos de prueba con el misil de crucero Burevéstnik (21 de octubre) y con el sumergible no tripulado Poseidón (28 de octubre).

Y expresó su confianza en que «la información fue transmitida correctamente al presidente Trump».

«Rusia es un país soberano y tiene derecho a tomar decisiones soberanas. Todos los países se dedican a desarrollar sus sistemas de defensa y eso no representa un ensayo nuclear», señaló.

La moratoria rusa sigue en pie

Recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene en pie la moratoria sobre las pruebas nucleares, mientras el resto de potencias hagan lo mismo. Rusia no ha realizado ensayos desde la caída de la Unión Soviética.

«Quiero recordar la declaración del presidente Putin, quien en varias ocasiones repitió: por supuesto, si alguien abandona la moratoria, entonces Rusia actuará en función de la situación», señaló.

En noviembre de 2023 el jefe del Kremlin firmó la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), pero mantuvo la moratoria hasta nuevo aviso.

Negó que Trump hubiera informado a Moscú sobre su decisión anunciada este jueves de empezar a probar «inmediatamente» el arsenal nuclear estadounidense «debido a los programas de pruebas de otros países».

«Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato», dijo Trump a través de su red social Truth Social.

Con todo, no queda claro si el líder estadounidense se refiere a ensayos de lanzamiento de armamento nuclear o pruebas nucleares propiamente dichas, sean sobre la tierra o subterráneas.

Estancadas negociaciones sobre desarme nuclear

Peskov también respondió negativamente a la pregunta sobre si esto significa el inicio de una carrera armamentista, aunque también negó que Rusia y EE.UU. hubieran reanudado las negociaciones para la renovación del START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias.

«Por el momento no ha habido ninguna propuesta sustancial de parte de Washington. A día de hoy no podemos hablar, lamentablemente, de alguna clase de avance», dijo.

Putin propuso recientemente a EE.UU. prolongar voluntariamente por un año la aplicación del START III, una vez éste expire en febrero próximo.

El anuncio de Trump sobre las pruebas con sus armas nucleares llegó después de que Putin dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

Putin, quien insistió en que se trataba de ejercicios «rutinarios» que había presidido por última vez en octubre de 2023, anunció en los últimos días los exitosos ensayos con dos nuevos sistemas de armamento de propulsión nuclear sin parangón en el mundo (Burevéstnik y Poseidón).

Último ensayo nuclear en 1990

Rusia realiza desde hace muchos años pruebas de lanzamiento de sus misiles balísticos e intercontinentales, pero no realiza un ensayo nuclear desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

Entre 1949 y 1990 la Unión Soviética realizó un total de 715 ensayos nucleares con fines militares y 124 con fines pacíficos en cuatro polígonos en Semipalátinsk (actual Kazajistán); Nueva Zembla (Ártico); Kapustin Yar (cerca del Caspio) y Tótskoye (Urales).

La URSS realiza su último ensayo nuclear el 24 de octubre de 1990 en el archipiélago ártico de Nueva Zembla. Fueron ocho cargas con una potencia de 70 kilotones. EFE

