El Kremlin admite que hay una «pausa» en las negociaciones con Ucrania
Moscú, 12 sep (EFE).- El Kremlin admitió hoy que hay una «pausa» en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.
«Se puede hablar de una pausa», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kiev se ha estancado. EFE
