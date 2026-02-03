El Kremlin advierte a EE.UU. que el mundo será «más peligroso» cuando expire el START III

3 minutos

Moscú, 3 feb (EFE).- El Kremlin advirtió este martes a Estados Unidos que el mundo será «más peligroso» cuando expire el START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias.

«Literalmente, dentro de poco el mundo estará, seguramente, en una situación más peligrosa en comparación con lo que había hasta ahora», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov recordó que «sobre la mesa aún sigue la iniciativa rusa» presentada en septiembre de 2025 por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, sobre una prolongación por un año de los límites contemplados por el tratado.

«Seguimos sin recibir respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa», apuntó.

El portavoz subrayó que el hecho de que no exista un documento que limite el armamento ofensivo de ambas potencias y controle sus arsenales es «muy malo para la seguridad en todo el mundo, para la seguridad estratégica».

En cuanto a intención de la Casa Blanca de que China forme parte de un futuro tratado de desarme estratégico, recordó que Pekín se opone a ello, al tiempo que recordó que, por su parte, Moscú quiere que también figuren dos aliados de EE.UU.: Francia y el Reino Unido.

Rusia, preparada para un mundo de arsenales nucleares ilimitados

En la misma línea, el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, dijo que Rusia está preparada para un mundo sin límites para los arsenales nucleares, aunque admitió que «el hecho es que estamos perdiendo elementos estabilizadores del orden anterior».

«Este es un momento nuevo, una nueva realidad. Estamos preparados para ello. Calculábamos, suponíamos que esto podía ocurrir. No hay nada extraordinario y tampoco vemos motivos para crear algún tipo de drama», señaló durante un viaje a China.

Además, descartó que Rusia vaya a presentar «alguna clase de protesta o realizar una declaración» debido a la negativa de EE.UU. de responder a la propuesta de Putin.

«Ellos han tenido mucho tiempo para pensárselo. La ausencia de una respuesta es también una respuesta», explicó.

A partir de ahora, subrayó, Moscú diseñará una nueva política que estará centrada, «ni más ni menos, en la necesidad de garantizar de manera fiable la seguridad» de Rusia.

El Kremlin ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmar un nuevo tratado de desarme nuclear será un proceso «largo y difícil».

También recordó la postura expresada por Trump en su reciente entrevista con el New York Times: «¿Que expira el documento? Haremos uno nuevo, que será aún mejor».

Debido al apoyo militar de EE.UU. a Ucrania, Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire. EFE

