El Kremlin advierte a Trump que firmar un nuevo START será un proceso «largo y difícil»

Moscú, 29 ene (EFE).- El Kremlin advirtió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmar un nuevo tratado de desarme nuclear, tras la expiración el 4 de febrero del START III, será un proceso «largo y difícil».

«Hacer uno nuevo será largo y difícil. Se dan muchos factores», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recordó la postura expresada por Trump en su reciente entrevista con el New York Times: «¿Que expira el documento? Haremos uno nuevo, que será aún mejor».

«Seguimos esperando, pero el plazo se termina. No ha habido respuesta de EE.UU.», añadió, en alusión a la propuesta presentada en septiembre de 2025 por el líder ruso, Vladímir Putin, de prolongar durante un año la aplicación de los límites al armamento estratégico contemplado por el START III.

Peskov también alertó de que la desaparición del último tratado de desarme entre ambas potencias nucleares crea «un déficit desde el punto de vista jurídico en ese terreno».

«Este será un déficit importante que difícilmente responderá a los intereses de los pueblos de ambos países y de todo el planeta Tierra, ya que hablamos de estabilidad estratégica global», argumentó.

Este lunes, Dmitri Medvédev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, recordó a Washington que la propuesta rusa sigue sobre la mesa.

«La realización de la iniciativa rusa podría suponer una importante contribución a la hora de garantizar la seguridad global y ampliar el diálogo estratégico con EE.UU.», señaló al diario Kommersant.

Medvédev, quien firmó el START III en 2010 en Praga junto al entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, subrayó que la reanudación en un futuro de una cooperación «productiva» en materia de control de armamento está relacionada directamente con la creación de «las condiciones favorables para ello».

Para empezar, destacó, «primero de todo es necesaria una básica normalización de las relaciones ruso-estadounidenses».

«Hay que asegurarse de que Washington está efectivamente dispuesto, no de palabra sino en la práctica, a respetar nuestros intereses fundamentales en el ámbito de la seguridad. Y de que es capaz de trabajar en un plano de igualdad en la reducción del potencial de conflicto», apuntó.

Al respecto, subrayó que las señales que provienen de Washington «son claramente insuficientes». Por ello, afirmó: «Es mejor que no haya ningún START IV que un acuerdo que encubra la desconfianza mutua y provoque una carrera armamentista en otros países».

Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire. EFE

