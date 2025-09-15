The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin advierte de que confiscación de activos rusos no quedará sin respuesta

1 minuto

Moscú, 15 sep (EFE).- El Kremlin advirtió este lunes de que la confiscación de los activos rusos congelados en Occidente no quedará sin una respuesta de Moscú.

«Tales pasos no pasarán desapercibidos», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov comentó así las informaciones que Estados Unidos había propuesto a los países del G7 a comenzar el proceso de confiscación de los activos rusos.

«Esto socavará significativamente la confianza en el sistema financiero occidental», agregó.

Además, insistió en que Rusia defenderá sus intereses a través de mecanismos legales.

A la vez, admitió que en Occidente hay tanto partidarios de la confiscación de activos rusos como fuerzas se inclinan a actuar con «cautela».

Mientras, el expresidente y actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, advirtió de que Rusia perseguirá «hasta el fin de los días» a los países de la Unión Europea que confisquen sus propiedades.

Unos 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia se mantienen inmovilizados en la UE como parte de las sanciones impuestas a raíz de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, sin que se haya llegado por ahora a un consenso sobre qué hacer con ellos. EFE

