El Kremlin asegura que la India no le informó de una suspensión de la importación de crudo

3 minutos

Moscú, 3 feb (EFE).- El Kremlin aseguró este martes que la India no informó a Rusia sobre la suspensión de la importación de crudo después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a Nueva Delhi a cambio de dejar de comprar petróleo ruso.

«Aún no hemos oído ninguna declaración de Delhi sobre este asunto (el rechazo a comprar petróleo ruso)», respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que «siguen de cerca todas las noticias sobre el asunto», concretamente las de Trump, las cuales «son analizadas cuidadosamente».

«Respetamos las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la India», pero también «damos importancia a la asociación estratégica» entre Rusia e India.

El secretario de prensa del Kremlin añadió que esto es de suma importancia para Moscú, y que tienen la intención de «seguir desarrollando las relaciones bilaterales de todas las maneras posibles, que es precisamente lo que están haciendo».

Precisamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, viajó a la India a principios de diciembre pasado, cuando EE.UU. ya había introducido los aranceles.

Trump anunció el lunes que tras hablar por teléfono con el primer ministro indio, Narendra Modi, Delhi dejará de importar petróleo ruso a cambio de una reducción de los aranceles comerciales aplicados al país asiático.

«Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela», detalló el líder republicano en la plataforma Truth Social.

Posteriormente, Modi confirmó la reducción de los aranceles a los productos indios hasta el 18 %, aunque evitó corroborar la parte central del supuesto acuerdo: el compromiso de Nueva Delhi de dejar de comprar petróleo a Rusia de forma inmediata.

«Me alegra que, bajo el principio de reciprocidad, los aranceles sobre los bienes indios se reduzcan al 18 %. Esto impulsará el ‘Made in India’ y fortalecerá nuestra integración en las cadenas de suministro globales», se limitó a señalar Modi en la red social X, celebrando el alivio comercial desde el 25 % que Washington había impuesto como medida de presión.

Trump ya había anunciado el sábado pasado que la India comenzaría a comprar crudo de Venezuela, cuyo sector petrolero se ha liberalizado desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y las consecuentes sanciones internacionales impuestas a Rusia, India se convirtió en uno de los mayores importadores de crudo ruso barato a pesar de las presiones de Occidente.

Las partidas de combustible llegaban por vía marítima cargados en la conocida como ‘flota fantasma’ rusa, es decir, navíos rusos que se hacían pasar por petroleros extranjeros.EFE

