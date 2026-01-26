The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin asegura que mantendrá sus relaciones con Venezuela

Moscú, 26 ene (EFE).- El Kremlin aseguró este lunes que mantendrá sus relaciones con Venezuela, con quien está en constante contacto tras la operación militar estadounidense para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela», aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por TASS. EFE

