El Kremlin avisa a EE.UU. de que el mundo será «más peligroso» cuando expire el START III
Moscú, 3 feb (EFE).- El Kremlin advirtió hoy a Estados Unidos de que el mundo será «más peligroso» tras la expiración del START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias, que caduca esta semana.
«Literalmente, dentro de poco el mundo estará, seguramente, en una situación más peligrosa en comparación lo que había hasta ahora», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE
mos/jgb