El Kremlin califica de «bárbaros» ataques ucranianos para bloquear la anexionada Crimea

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Moscú, 22 jun (EFE).- El Kremlin calificó este lunes de «bárbaros» los ataques de drones ucranianos contra objetivos en la anexionada península de Crimea, que tuvo que suspender el domingo la venta de gasolina.

«Se está trabajando intensamente para minimizar las consecuencias negativas de las bárbaras acciones del régimen de Kiev», comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En particular, destacó que las autoridades crimeas intentan garantizar el suministro de combustible a la población, suspendido el domingo tras el ataque masivo contra la península, donde murieron cuatro personas.

Ante la insistencia de una periodista, Peskov no supo precisar cuáles son las medidas que están tomando las autoridades para garantizar los suministros a la población, que también sufre desde el domingo problemas con el fluido eléctrico.

Hasta nuevo aviso, sólo podrán comprar gasolina en Crimea los organismos que garantizan la seguridad de la población y aquellos que se ocupan del funcionamiento de los servicios básicos.

El líder crimeo, Serguéi Axiónov, admitió que cuatro personas murieron y otras 28 resultaron heridas en el ataque la víspera contra la península de Kerch, la parte más oriental del territorio. En Kerch se encuentra también el puente de 18 kilómetros que une la península al resto de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque contra Kerch -el puerto y una refinería-, pero también contra una terminal para el transporte de petróleo al otro lado del estrecho, en el puerto de Kavkaz (región rusa de Krasnodar); una guarnición militar y también la destrucción de dos baterías antiaéreas Pantsir y cuatro estaciones de radar vinculadas a sistemas de misiles S-400.

«Rusia sólo entiende la fuerza y, ciertamente, nuestra fuerza de largo alcance sirve al objetivo de la paz», aseveró.

Las autoridades crimeas también tuvieron que suspender durante nueve horas la circulación de coches y trenes por el puente de Crimea y detener el transporte marítimo en el estrecho de Kerch.

Como alternativa, las autoridades proponen a los interesados desplazarse por carretera desde la región rusa de Rostov a través del corredor terrestre por el sur del Donbás, Zaporiyia y Jersón, pasando por el puerto de Mariúpol, a orillas del mar de Azov.

El problema es que el ejército ucraniano intenta, precisamente, desde hace semanas aislar la península, al bombardear constantemente todas las carreteras que conducen a Crimea, donde se esperaban 7 millones de turistas este año. EFE

mos/ah