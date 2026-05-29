El Kremlin celebra que nuevo primer ministro de Hungría se niegue al envío de armas a Kiev

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Moscú, 29 may (EFE).- El Kremlin celebró hoy que el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, mantenga la negativa de su predecesor, Viktor Orbán, al envío de armas a Ucrania, y defendió que la paz se alcanzaría más rápidamente si cesan los suministros de armamento a Kiev.

«(Lo valoramos) Positivamente. Si alguna de las partes asegura que no considera necesario atizar las llamas, eso es algo que solo podemos celebrar», afirmó a la prensa rusa el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, citado por la agencia rusa Interfax.

Indicó que Rusia preferiría que «todos los países tomase esta decisión, la paz llegaría más rápido».

El representante del Kremlin comentó las declaraciones hechas por el jefe del Gobierno húngaro tras reunirse la víspera con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«Le comuniqué al secretario general que Hungría no enviará armas ni equipamiento bélico a la guerra ruso-ucraniana», escribió en X, al comentar los resultados de la reunión celebrada en Bruselas.

Peskov aprovechó la ocasión para recalcar que «en la actualidad Europa participa en el conflicto del lado de Ucrania».

«No olviden que las armas europeas disparan contra nosotros y no podemos abstraernos de esto. Por ello, Europa no puede pretender en modo alguno fungir como mediadora» entre Moscú y Kiev, sostuvo.

Pese a ello, matizó que el propio hecho de que en la Unión Europea se debata la posibilidad de negociar con Rusia y se buscan candidatos para el diálogo «de por sí es un hecho positivo, y naturalmente esto es algo que saludamos».

«La mayor tontería que cometen los europeos y la gente de Bruselas es negarse totalmente a cualquier diálogo con Rusia. Es imposible solucionar problemas, debatirlos, sin diálogo», indicó. EFE

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