El Kremlin confía en la reanudación de las visitas de Witkoff y Kushner a Moscú

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Moscú, 22 abr (EFE).- El Kremlin confió este miércoles en la reanudación de las visitas de los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú.

«Esperamos que estas visitas continúen. Pero no podemos decir con certeza cuándo será la siguiente. Les informaremos tan pronto como haya una decisión al respecto», dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

Peskov comentaba así la información aparecida en algunos medios de prensa sobre los presuntos planes de Kushner y Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, de visitar nuevamente Rusia para reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin.

La última visita de Witkoff y Kushner a este país tuvo lugar en enero de este año. En caso de Witkoff, se trataba de su séptima visita a Rusia como negociador estadounidense, y para Kushner, de segunda.EFE

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