The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin confirma la participación de Putin en una cumbre virtual del BRICS

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 5 sep (EFE).- El Kremlin confirmó este viernes la participación del presidente ruso, Vladímir Putin, en una cumbre virtual extraordinaria del grupo BRICS que tendrá lugar la semana próxima.

«Dentro de unos días tendrá lugar una cumbre virtual del BRICS y Putin participará en ella vía videoconferencia», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

Según medios brasileños, la cita extraordinaria, convocada por el presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, tendrá lugar el 8 de septiembre para abordar «las amenazas al orden mundial multipolar y una respuesta común a los aranceles» de Estados Unidos.

La anterior cumbre del grupo, creado por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, se celebró en julio de 2025 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, y estaba previsto que la próxima cumbre se celebrase en 2026 en la India.

Actualmente, BRICS está integrado por diez países, entre ellos, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR