El Kremlin confirma la participación de Putin en una cumbre virtual del BRICS
Moscú, 5 sep (EFE).- El Kremlin confirmó este viernes la participación del presidente ruso, Vladímir Putin, en una cumbre virtual extraordinaria del grupo BRICS que tendrá lugar la semana próxima.
«Dentro de unos días tendrá lugar una cumbre virtual del BRICS y Putin participará en ella vía videoconferencia», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.
Según medios brasileños, la cita extraordinaria, convocada por el presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, tendrá lugar el 8 de septiembre para abordar «las amenazas al orden mundial multipolar y una respuesta común a los aranceles» de Estados Unidos.
La anterior cumbre del grupo, creado por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, se celebró en julio de 2025 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, y estaba previsto que la próxima cumbre se celebrase en 2026 en la India.
Actualmente, BRICS está integrado por diez países, entre ellos, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.EFE
