El Kremlin confirma que Trump pidió a Putin no bombardear Kiev hasta el 1 de febrero

Moscú, 30 ene (EFE).- El Kremlin confirmó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al líder ruso, Vladímir Putin, que suspendiera los bombardeos aéreos contra Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero, cuando se celebrará la segunda ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi.

«Efectivamente, el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov no precisó si Putin había respondido positivamente a la petición y si ésta incluía todos los ataques o sólo los bombardeos contra la infraestructura energética de la capital ucraniana cuando las temperaturas se acercan a los 20 grados bajo cero.

«No tengo nada más que añadir. Quiero resaltar que se trata de crear condiciones favorables para las negociaciones», señaló ante la insistencia de los reporteros.

Putin criticó hace unos días a Kiev por pedir una tregua energética cuando el ejército ucraniano continúa martilleando la infraestructura civil de las regiones rusas.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se sumaba a la tregua energética.

«Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético», dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Explicó que la posibilidad de una tregua energética fue planteada por los mediadores estadounidenses en la reunión trilateral con ucranianos y rusos que tuvo lugar a finales de la semana pasada en Abu Dabi. Zelenski señaló que no hubo ningún acuerdo al respecto entre ucranianos y rusos.

Trump aseguró el jueves que Putin había aceptado su petición de no atacar «ni Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana».

«No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí. Estamos muy contentos porque, aparte de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades», apuntó.

Rusia volvió a atacar anoche territorio ucraniano con más de cien drones y un misil, pero éstos fueron dirigidos contra regiones ucranianas fronterizas.

En ciudades más alejadas del frente como Kiev y Odesa, que sufren ataques a sus infraestructuras energéticas casi cada noche, no sonaron por la noche las habituales sirenas que anuncian la llegada de misiles y drones.

Millones de ucranianos han comenzado el año con cortes de luz y calefacción de varios días debido a los ataques masivos rusos a su sistema energético. Ucrania vive el invierno más crudo de los últimos lustros.EFE

